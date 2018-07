Fornisce generalità false ai carabinieri: 37enne arrestato e condannato a 10 mesi

È accaduto nel pomeriggio di giovedì, a Sottomarina, i carabinieri della stazione di Chioggia hanno controllato un uomo che ha dichiarato di essere un cittadino austriaco 37enne. Non possedendo alcun documento di identificazione, ha fornito ai militari le proprie generalità, risultate false a seguito di approfonditi accertamenti.

Arresto

La persona, 37enne di origine austriaca, è stata arrestata in flagranza di reato per false dichiarazioni sull’identità personale. Ne è seguita l'identificazione, tramite rilievi dattiloscopici, e la custodia nelle camere di sicurezza della caserma di Sottomarina. Venerdì il 37enne arrestato è stato portato al Tribunale di Venezia per la celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale ha patteggiato la pena della reclusione di 10 mesi, con la sospensione condizionale.