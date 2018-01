Family lunch - kid lab di pittura con Silvia Zamengo

Riceviamo e pubblichiamo

"Come ogni sabato, Laguna Libre rinnova la volontà di coinvolgere ed accogliere i bambini e le loro famiglie in un ambiente confortevole offrendo l'occasione di divertirsi insieme durante il pranzo.

Come ogni Family Lunch ci sarà un menù a prezzo vantaggioso per le famiglie con la garanzia di qualità e genuinità che Laguna porta avanti con la sua proposta gastronomica.

Per questo evento ci sarà la partecipazione della Pittrice e disegnatrice, SILVIA ZAMENGO, che metterà a disposizione la sua arte per dare vita ad un laboratorio pensato per tutti i bambini che amano la creatività e la voglia di mettersi all'opera con le mani e non solo….

Un evento nuovo nel suo genere, dove la Pittrice esporrà un paio delle sue opere dipinte, un olio su tela dal titolo “ le Ninfee” e un dipinto ad acrilico su tela da titolo 'la luna, le stelle e …un nuovo personaggio fumettoso”, ed i bambini saranno invitati a riprodurne una delle due a scelta o entrambi, su carta , trasformandola in una “nuova” opera d’arte, vista attraverso i loro occhi, le loro emozioni, il loro vissuto e la loro fantasia creativa…..

il tutto durante e dopo il pranzo, con la supervisione di una collaboratrice esperta e di Silvia, che esporrà durante il laboratorio il suo nuovo progetto , le 'tshirt Purocotonecreativo'. Per info e prenotazioni 0412440031".