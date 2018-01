Preoccupante richiesta di aiuto da Città del Messico: la Farnesina sul caso Bozzato

L'ambasciata d'Italia a Città del Messico, in raccordo con la Farnesina, segue con la massima attenzione il caso di Alessandro Bozzato, prestando tutta l'assistenza necessaria al connazionale ed ai suoi familiari in Italia. Lo rende noto il ministero degli Esteri italiano. L'imprenditore rodigino aveva chiesto aiuto alla sorella Erica, residente a Cavarzere, sostenendo di essere in pericolo di vita. La sorella ha poi raccontato ai media di avere perso i contatti con lui.

Messaggi preoccupanti alla sorella

Stando al "Resto del Carlino", l'uomo, 52enne, sarebbe coinvolto in una pericolosa vicenda di criminalità e denaro. Ma i contorni delle sue parole sono ancora poco chiari. Bozzato vive da tempo a Città del Messico. Da sabato le comunicazioni con la sorella si sarebbero interrotte, tanto che la donna teme per la vita del fratello, il cui cellulare risulta staccato. Gli ultimi messaggi inviati sono preoccupanti: "Ora sono nascosto, non ho documenti. Datemi una mano, portatemi in Italia prima che mi ammazzino qui". Del caso sono stati informati i carabinieri della stazione di Cavarzere, che hanno trasmesso il tutto al sostituto procuratore di Venezia Carlotta Franceschetti.