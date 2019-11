Felice Maniero resta in carcere

Felice Maniero resta in cella. Il tribunale del Riesame di Brescia ha rigettato infatti la richiesta di annullamento dell'ordinanza che ad ottobre aveva portato in carcere l'ex boss del Brenta, accusato di maltrattamenti in famiglia sulla compagna , e che da maggio aveva ottenuto il trasferimento in una comunità protetta. Per il Riesame, Maniero «è ancora a rischio recidiva». Lo riporta l'Ansa.

L'arresto di Maniero

L'ordinanza di custodia cautelare per "Faccia d'angelo" era stata firmata giovedì 17 ottobre dal gip della città lombarda. Le manette erano scattate secondo il nuovo Codice rosso, la legge introdotta in estate che garantisce un rapido intervento a tutela delle donne che subiscono violenza.