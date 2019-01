Maila, sit in al tribunale e davanti al carcere: «Ergastolo a Natalino Boscolo Zemello»

Prima a Cavarzere, davanti alla casa di Maila Beccarello, poi davanti al tribunale di Venezia e al carcere. Il sit in di comitati e organizzazioni ha ribadito la richiesta del carcere a vita per l'ex marito di lei, Natalino Boscolo Zemello, in carcere con l'accusa di averla massacrata a botte, ad agosto scorso. Alla notizia della presunta richiesta di scarcerazione di Boscolo Zemello, foto e video dello striscione, «Natalino Boscolo Zemello Ergastolo», sono stati diffusi attraverso i social. La Corte di Cassazione si pronuncerà la prossima settimana sulla concessione all'uomo degli arresti domiciliari, come disposto dal gip, o sul mantenimento della detenzione in carcere.