Infortunio in azienda, 52enne ferito con un trapano

Stava utilizzando un trapano quando si è perforato la mano. Incidente sul lavoro martedì pomeriggio negli stabilimenti della ditta Italscale di via Emilia Romagna nella zona industriale di Saonara (Padova). Un operaio di 52 anni residente a Vigonovo ha sbagliato una manovra e si è ferito seriamente al palmo dell’arto destro.

L’incidente

Ad allertare il Suem e i carabinieri sono stati i colleghi dello sfortunato lavoratore, attirati dalle urla. L’uomo non ha mai perso conoscenza ed è stato prima medicato e poi trasportato all’ospedale di Padova. I tecnici dello Spisal sono intervenuti per i rilievi e chiarire la dinamica. I medici l’hanno sottoposto alle cure del caso: fortunatamente non perderà la mano. L’ipotesi più probabile è che a causare l’incidente sia stata un’improvvisa distrazione dell’operaio. L’attività nella ditta dopo lo spavento è proseguita normalmente.