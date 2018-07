Fermato due volte in due mesi automobilista recidivo che guidava con patente scaduta

Gli avevano già ritirato la patente due mesi fa, quando gli agenti della polizia locale, che lo avevano fermato per un controllo, avevano scoperto che non solo guidava una moto senza revisione e senza assicurazione, ma aveva anche il documento scaduto. Il mezzo era stato sequestrato. Giovedì sera, in via del Commercio a Marghera, una pattuglia del Reparto motorizzato ha fermato di nuovo lo stesso uomo, un 51enne residente a Marghera, che viaggiava a bordo di un'automobile le cui targhe non soddisfacevano i requisiti di rifrangenza stabiliti dal Codice della strada.

Recidivo

Verificati i precedenti dell'automobilista recidivo, che quindi guidava senza patente, è scattata la sanzione pecuniaria, che in questi casi va da 2.006 ad 8.025 euro, e un ulteriore fermo di tre mesi, questa volta dell’autovettura.