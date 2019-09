Ventenne irregolare fermato con la marijuana pronta da spacciare

Si muoveva con circospezione in prossimità del parcheggio scambiatore di via Trieste a Marghera. I militari dell'Arma della locale stazione in servizio ricognitivo in quel momento, insospettiti, non hanno perso tempo e con uno stratagemma hanno subito bloccato l'uomo, A.M., 20enne tunisino clandestino in Italia, poi risultato in possesso di marijuana pronta per essere spacciata. La serata, per lui, è finita con una denuncia in stato di libertà.

In possesso di marijuana

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato il pusher in possesso di alcune dosi di "maria", 15 grammi in tutto, probabilmente il residuo dell'attività di spaccio già in corso. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei militari sulla reale portata del "portafoglio clienti" del 20enne, nonché sulle sue possibili fonti di approvigionamento.