Controlli a Chioggia e Sottomarina, bloccati un pusher e un ladro

Contrasto alla microcriminalità sul litorale chioggiotto. Durante il ponte di Ferragosto i carabinieri della compagnia locale (rinforzati per l'estate con 15 militari in più, e in questi giorni anche con personale del 4° Battaglione di Mestre) hanno eseguito diverse operazioni sul fronte dello spaccio e dei furti. Un primo risultato è stata la denuncia di un 19enne di Chioggia perché trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina suddivisa in 16 dosi nascoste in una confezione di caramelle, oltre che di materiale per il confezionamento.

Ladro arrestato in spiaggia

La mattina del 16 agosto, invece, è stato arrestato in flagrante un 19enne tunisino, notato dai carabinieri nell'atto di abbandonare uno zaino sulla spiaggia. All'interno c'erano vari oggetti, tra cui due paia di occhiali e uno smartphone, provento di due furti perpetrati ai danni dei bagnanti. Il giovane, inoltre, aveva con sé due coltelli e 16 grammi di hashish diviso in pezzi. Per questi reati è stato processato e condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Controlli

In tutto, nel corseo delle operazioni, sono stati controllati oltre 230 autoveicoli, identificate circa 500 persone, elevate 23 contravvenzioni al codice della strada ed eseguite verifiche a 24 esercizi pubblici. Denunce anche per due automobilisti trovati alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito.