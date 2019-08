Università in lutto: è morto il professore Ferruccio Bresolin

'Ca' Foscari piange la scomparsa di Ferruccio Bresolin, professore ordinario di politica economica nel nostro Ateneo dal 1980. «A lui dobbiamo il primo sviluppo del Campus di Ca' Foscari a Treviso e lo ricordiamo per valore dei suoi studi che lo hanno portato a ricoprire incarichi all'estero e a collaborare con importanti università internazionali - commenta il rettore dell'università, Michele Bugliesi -. Ci mancheranno i suoi modi gentili e il suo generoso e appassionato impegno in campo politico, culturale e civile. Esprimo, a nome di tutto l'Ateneo, il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia».

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ricorda Bresolin, che è stato consigliere e assessore comunale di Treviso e figura di spicco in Cassamarca. Bresolin è scomparso venerdì dopo una lunga malattia. «Ho avuto la fortuna di conoscere il professor Bresolin e di apprezzarne le doti umane e professionali. Per la sua esperienza e capacità di analisi sui temi dell’economia, è stato per molto tempo nel Veneto un punto di riferimento, una voce autorevole per comprendere i mutamenti e lo sviluppo del nostro territorio - ricorda Zaia -. Per anni è stato un attento osservatore dell’evoluzione dell’economia veneta e con lui se ne va un pezzo della nostra storia, un personaggio fortemente legato alla terra trevigiana. Personalmente e a nome della Regione del Veneto porgo ai suoi familiari e parenti le più sentite condoglianze».