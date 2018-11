Noale, notte di Halloween in discoteca: festa sospesa dai carabinieri

La festa di Halloween in una nota discoteca di Noale è stata interrotta dall'arrivo dei carabinieri. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. I militari, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Mestre, sono intervenuti per la segnalazione di due giovani che poco prima avevano subito il furto delle collanine in oro da parte di tre coetanei stranieri.

Spray urticante

Approfittando della folla e della musica ad alto volume, i tre malviventi, d’accordo tra loro, si sarebbero avvicinati prima a una vittima e poi all’altra, strappandogli dal collo i monili in oro. Per facilitare la fuga avrebbero usato una sostanza irritante, presumibilmente uno spray al peperoncino spruzzato nell'aria, che ha provocato alle vittime un lieve bruciore agli occhi, impedendogli per qualche secondo di reagire.

Abuso di alcol

I carabinieri hanno fatto uscire tutti gli avventori dal locale che poco dopo è stato chiuso. I malviventi non sono stati riconosciuti dalle vittime tra la folla, ma le informazioni raccolte sul posto consentiranno ai carabinieri di proseguire le indagini nelle prossime ore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessuno ha richiesto l’intervento di personale medico per le lievi irritazioni provocate dallo spray. Ma i carabinieri hanno dovuto richiedere l’intervento del personale del 118 per tre giovanissimi intossicati dall’abuso di sostanze alcoliche. I risultati dell'intervento saranno inviati alla Questura di Venezia, per valutare la sospensione dell’attività del locale.