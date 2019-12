Party di Natale all'Hard Rock Cafe tra cibo, musica e beneficenza

Tra luci, ottimo cibo e musica dalle tinte pop & rock, ieri sera all’Hard Rock Cafe di Venezia si è tenuto il tradizionale "Dinner & Cocktail Party" natalizio. Il Cafe del Rock e Ve.La. S.p.A. hanno ospitato tutte le realtà, tra associazioni, istituzioni e partner attivi nel settore turistico, che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative del 2019 in città. La serata "Thanks, You Rock and Be Merry" è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e iniziare a programmare le nuove inziative per il prossimo anno.Tra gli oltre 200 ospiti, anche Paola Mar, assessore al Turismo del Comune di Venezia e Giovanni Seno, direttore generale gruppo AVM.

Evento benefico

L’evento è stato anche un importante appuntamento benefico per raccogliere regali e doni natalizi a sostegno della campagna di solidarietà Send a Smile in favore dell’istituto provinciale per l'infanzia Santa Maria della Pietà. Tutti gli ospiti al locale hanno portato con sé piccoli e grandi regali che lo staff del Cafe di Bacino Orseolo ha raccolto sotto l’albero di Natale e provvederà a consegnare, il 23 dicembre, ai bambini dell’istituto cittadino per far vivere loro un Natale col sorriso.