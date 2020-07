Redentore senza fuochi e senza ressa

I «freschi notturni», le imbarcazioni con la musica in canal Grande, sabato sera ad animare una festa del Redentore con poco pubblico, in riva e in bacino San Marco, molto diversa dal solito senza fuochi. Lo riporta il Corriere del Veneto. Cene e tavolate nel rispetto della tradizione, gente ma non ressa alla Giudecca nè alle Zattere e il presidio in laguna delle forze dell'ordine a controllare la situazione natanti e i movimenti a terra.

Cene e ritrovi dei più giovani

A risentire dell'assenza di turisti e visitatori nella festa più importante per Venezia, in una sera poco più che movimentata di una notte estiva ordinaria, sono gli alberghi. Il Corriere parla di presenze dimezzate. Va un po' meglio nei ristoranti: le prenotazioni sono rimaste, in diversi sono arrivati dalla terraferma visto il tutto esaurito nei parcheggi di piazzale Roma già dal pomeriggio. Ma nemmeno un quarto delle consuete presenze: 15 mila rispetto alle 70 mila che solito si raggiungono al Redentore, secondo la Municipale. Mancando i fuochi hanno lavorato anche i locali fuori dal centro storico con il ritrovo dei più giovani nei campi, come a Santa Margherita. Domenica ancora festa sulle spiagge, in barca o sulle isole in bicicletta.

Oltre 40 i volontari della protezione civile impegnati sabato in occasione della festa. Hanno dato assistenza e informazioni e compiuto attività di vigilanza antincendio boschivo nelle pinete del litorale, coordinati dal personale del servizio protezione civile dalla propria sede e dalla centrale operativa della polizia locale al Tronchetto.