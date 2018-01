Venezia festeggia il "suo" Carnevale: domenica maxi pantegana, corteo acqueo, regata sprint

Venezia, la voga, il cibo tipico, le maschere, i veneziani e i loro esercenti. La Festa Veneziana sull’Acqua ha vissuto domenica 28 gennaio la sua seconda parte, quella dove è l’acqua l’elemento che unisce spettacolo, veneziani, visitatori, vogatori e ristoratori. Un programma collaudato e quest’anno arricchito anche da una spettacolare parentesi che ha riguardato la regata sprint femminile con 10 coppie di regatanti che si sono sfidate su un percorso di circa 500 metri tra il Ponte delle Guglie e il Ponte dei Tre Archi in una prova a cronometro su gondolini. Ma non solo.

Corteo acqueo

Mentre veneziani e turisti hanno affollato le rive del rio di Cannaregio (senza i disagi di sabato), alle 11 dalla Punta della Dogana è partito il corteo acqueo inventato, organizzato e sostenuto dal Coordinamento delle Associazione Remiere di Voga alla Veneta a cui aderiscono le associazioni remiere della città ma non solo.

Ben 120 le barche iscritte con equipaggi che arrivano anche da Caorle, Padova, Cremona, Grado e Treviso per un totale di 700 vogatori. La “peata” ha avuto a bordo anche la “Pantegana”, che è esplosa al suo arrivo al ponte dei Tre Archi rievocando il tradizionale "svolo" nato come parodia del Volo dell’Angelo. Non è mancata la musica con le canzoni tipiche.

"Quest’anno veneziani e turisti potranno ammirare una pantegana rinnovata che ha subito un restyling," spiega Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato alle tradizioni che ha ideato questo rito. "La riproduzione del ratto tipico veneziano lungo 10 metri avrà la pelle e il pelo, l’abbiamo abbellita per renderla più simpatica. La pantegana non è solo qualcosa di scenografico ma nasce da una forte provocazione per dedicare uno spazio di venezianità. Una volta giunti con la “peata” in rio di Cannaregio, la Pantegana scoppierà e dal suo ventre usciranno palloncini e fumo colorato. Il segnale per dare il via alle libagioni sulle rive offerte dall’Aepe con cichetti e cibo tipico veneziano."

Venti stand, una cinquanta di ristoratori, cento damigiane di vino e 10mila “cichetti”, oltre a piatti di baccalà mantecato e in umido, seppie in umido, bigoli in salsa, pasta e fagioli, risotto di pesce, e ancora “fritòle”, “galani”, baicoli e ogni sorta di dolce tradizionale. Questo il menù che i soci ristoratori dell’Aepe (Associazione esercenti e pubblici esercizi) hanno offerto alle migliaia di turisti che affolleranno le due rive di Cannaregio. "I nostri associati intendono dare un segnale positivo e di qualità ai visitatori e ai turisti ma anche ai cittadini veneziani e in rio di Cannaregio ci sono stati ristoratori non solo della zona ma anche provenienti dalla Giudecca, Dorsoduro e Castello," spiega Ernesto Pancin, direttore dell’Aepe. "E’ un momento di festa ma nel quale è importante far conoscere la tradizione veneziana in cucina e la sua qualità ultimamente messa in discussione da polemiche mediatiche".