In 400 alla fiaccolata per ricordare Maila: "Basta violenza sulle donne"

Erano circa 400 le persone riunitesi venerdì sera in piazza del Municipio a Cavarzere per ricordare la 37enne Maila Beccarello, uccisa a botte dal marito nelle prime ore di mercoledì mattina. Una fiaccolata cui hanno partecipato anche il sindaco della città Henri Tommasi e la consigliera comunale Elisa Fabian. Tutti i presenti con un nastrino rosso legato al polso: è stata anche l'occasione - inevitabile che fosse così - per riflettere ancora una volta sul problema della violenza sulle donne e sui femminicidi.

"Stretti attorno alla famiglia di Maila"

Una fiaccolata, come aveva avuto modo di dichiarare Tommasi, "Per esprimere la vicinanza a tutte quelle donne che non trovano la forza di denunciare. Una manifestazione pacifica e silenziosa, priva di connotazione politica. Per stringersi in questo momento di profonda tristezza attorno alla famiglia di Maila".