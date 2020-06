Fidanzati spacciatori arrestati dai carabinieri

Da tempo i carabinieri li tenevano d'occhio, sospettando che gestissero un giro di spaccio. E avevano ragione. La conferma è arrivata giovedì mattina, durante un blitz nella loro casa, all'interno della quale sono stati trovati: 14 grammi di marijuana e 30 grammi di cocaina.

Si sono, così, aperte le porte del carcere per E.I., 35enne e per la fidanzata C.S., 23enne, entrambi di Jesolo. Durante la perquisizione domiciliare i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e un dispositivo portatile per il rilevamento di microspie.