Borse, vestiti e occhiali firmati: la finanza sequestra altri 2 mila pezzi

Lotta all’abusivismo e alla contraffazione sulle spiagge jesolane: i militari della guardia di finanza della tenenza locale hanno sequestrato altri 2.000 prodotti ad agosto, con la collaborazione dei baschi verdi della compagnia pronto impiego di Venezia.

L'attività

Accessori d’abbigliamento, borse, occhiali, pochette e articoli di bigiotteria, che riportavano illegalmente le note griffe di alta moda o che non erano sicuri poiché privi di segni identificativi. Numerosi i venditori abusivi segnalati alle competenti autorità per vendita di merce contraffatta o per esercizio dell’attività di commercio in assenza delle autorizzazioni. I sequestri sono stati eseguiti lungo l’arenile e sulle vie d’accesso alle spiagge maggiormente frequentate, in corrispondenza di piazza Mazzini, piazza Brescia e piazza Nember.