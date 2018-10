Appalti, pranzo in strada e pochi diritti. Cgil: «Lavoratori ricattabili e sistema permeabile all'illegalità»

Ore 13. Pausa pranzo. Sono decine gli operai che escono dalla Fincantieri di Porto Marghera e si adagiano seduti a terra, di fronte al cancello d'ingresso, per consumare il loro pasto. Sono praticamente tutti stranieri. È cibo impacchettato, forse portato da casa, ma che si vede provenire da grandi sacchettoni appesi ai manubri di biciclette o motorini, di servizi improvvisati di pronta consegna di provviste per il pranzo. «Perché mangiamo qui? Per noi operatori esterni il pranzo in mensa, dentro il cantiere, costa 6 euro. Troppo. Se mi faccio portare da mangiare qui fuori spendo 2.50 euro, molto meno, no?». Non è facile avvicinare per un video gli addetti 'esterni'. Esterni perché sono lavoratori reclutati da ditte in appalto, o in sub-appalto. Sono contrattualizzati? Non rispondono. Quanto guadagnano? «Meglio di niente - mi risponde un operaio mentre fuma una sigaretta -. Sono marocchino. Qui siamo tutti stranieri. Però meglio non parlare di queste cose».

A spiegare meglio chi sono gli 'esterni' è la Fiom Cgil. All'indomani dei primi esiti dell'inchiesta della magistratura che a Porto Marghera ha messo sotto indagine tre imprenditori delle ditte in sub appalto alla Fincantieri, per sfruttamento ed estorsione ai danni di alcuni lavoratori. «Qui il sistema è fatto in modo che 4 mila lavoratori, dei 5 mila che lavorano in cantiere, abbiano contratti dei serie 'b'. Paghe più basse, meno diritti, niente retribuzione in ferie e talvolta neppure in malattia. Quello che è stato denunciato per noi non è una novità - spiegano - sappiamo che dietro agli stranieri talvolta ci sono italiani, che agiscono grazie alla copertura di prestanome, in un sistema permeabile all'illegalità, dove chi ha bisogno di lavorare diventa fragile e facilmente ricattabile, perché gli vengono negati perfino i diritti più elementari. Ma se succede questo, vuol dire che la cantieristica, non solo a Venezia, ma in tutta Italia, per continuare a produrre ha bisogno di reggersi su questi meccanismi: al massimo ribasso e dove a pagare le conseguenze più pesanti è chi è arrivato qui per lavorare».