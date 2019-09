Finti tecnici Veritas, la società: «Non aprite la porta di casa»

Tentano di entrare nelle case, specie quelle dove vivono anziani, spacciandosi per tecnici Veritas. È la stessa società a mettere in allerta gli utenti: «Veritas non fa controlli nelle abitazioni, se non su esplicita richiesta». L'ultimo caso è accaduto a Venezia, ma analoghe situazioni si sono verificate nei giorni scorsi anche a Mestre.

Finti letturisti

I truffatori fingono di essere letturisti, cioè le persone che rilevano i consumi idrici, per questo chiedono di entrare in casa. Per risultare più credibili, mostrano un tesserino - falso - e indossano un gilet catarifrangente. «I contatori idrici di norma si trovano all’esterno delle abitazioni, - specificano da Veritas - quindi il personale autorizzato dalla società a effettuare la lettura dei consumi idrici non ha bisogno di entrare in casa. Tutti i letturisti sono dotati di un tesserino, che può essere esibito a richiesta. Nessun tecnico di Veritas è inoltre autorizzato a eseguire controlli nelle case e post contatore, se non su precisa richiesta dell’utente».