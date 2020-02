Fiom: «Dipendenti controllati dalle guardie giurate. Illegale». Fincantieri replica

«Guardie giurate utilizzate illegalmente per controllare e contestare i lavoratori». Sarebbero ormai diverse, secondo Fiom, le lettere di contestazione giunte ai lavoratori di Fincantieri a causa di «segnalazioni operate dalle guardie addette alla tutela del patrimonio aziendale». Per i metalmeccanici veneziani «la normativa stabilisce chiaramente che il potere gerarchico, di controllo e disciplinare cui i dipendenti dell’azienda sono sottoposti va esercitato direttamente e non può essere appaltato a società terze». Roberto D’Andrea, coordinatore nazionale Fincantieri per la Fiom-Cgil e Michele Valentini, segretario Fiom-Cgil Venezia tornano su una contestazione disciplinare che ha portato a un provvedimento nei confronti di un dipendente dello stabilimento di Marghera, a novembre scorso, che ha portato a un giorno di sospensione, secondo quanto riferito, «a seguito a quanto dichiarato da una guardia giurata».

La replica

«Fincantieri ha sanzionato un dipendente per il violento alterco sfociato in minaccia nei confronti di una guardia», scrive la società. «Contrariamente a quanto traspare dalla nota della Fiom, non è avvenuto in un reparto produttivo, ma in banchina, in un’area dedicata al transito veicolare. La guardia non ha fatto altro che interdire il passaggio al fine esclusivo di garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori. Un'esigenza - scrive Fincantieri - posta all’attenzione della direzione aziendale anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls) dello stabilimento. D’accordo con gli stessi, era stata condivisa la volontà di interdire l’area anche mediante l’utilizzo di una guardia giurata a supporto di altro personale impiegato». «Eventuali mancanze da imputare ai lavoratori vanno segnalate da personale diretto di Fincantieri - ribadisce Fiom - . Vigilanza e controllo del perimetro aziendale sono una cosa diversa dal controllo dei lavoratori. Lo Statuto dei Lavoratori disciplina chiaramente questa materia e i limiti all’utilizzo delle guardie giurate armate. Se anche le rls avessero chiesto di usare le guardie - conclude Fiom - Fincantieri avrebbe dovuto sottolineare l'illegalità della cosa. Le leggi valgono per tutti».