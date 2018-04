Anni di trattative e tavoli: i 6500 dipendenti Ulss3 hanno un contratto decentrato

Anni di tavoli, confronti e trattative hanno portato, mercoledì, alla firma del contratto decentrato aziendale dell’Ulss 3 Serenissima: sottoscritto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali e Rsu.

'Un traguardo'

Si tratta di una tappa storica per l’azienda sanitaria veneziana che è nata l’1 gennaio 2017 dalla fusione per incorporazione nell’allora Ulss 12, delle aziende: Ulss 13 di Mirano-Dolo, e Ulss 14 di Chioggia. Con il contratto vengono disciplinati i più importanti istituti giuridici e economici necessari per una gestione unitaria dei quasi 6500 dipendenti del comparto, che da ora potranno dirsi dipendenti dell’azienda Ulss 3 Serenissima, e non più “ex” di altre aziende.

Istituti regolati

Le parti sono pervenute alla sottoscrizione dopo un anno di incontri e tavoli di trattativa, ad esito dei quali sono stati di volta in volta siglati 14 tra accordi e pre-intese, poi confluiti organicamente nel contratto decentrato. Il risultato è un testo organico che disciplina, tra l’altro, il sistema delle relazioni sindacali, l’orario di lavoro, i contingenti minimi di sciopero, la produttività, il lavoro straordinario, il part-time, le progressioni orizzontali, gli spostamenti volontari interni.

Il contratto è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e dalle Rsu, dopo un serrato e cadenzato confronto con l’azienda, che ha consentito di esaminare nel dettaglio ogni aspetto critico dei diversi istituti trattati e trovare, per ciascuno, il necessario punto d’incontro, a salvaguardia dell’organizzazione e a tutela dei lavoratori, nel comune intento di perseguire l’interesse pubblico di un servizio sanitario all’altezza delle aspettative del cittadino.

Passaggio storico

“La firma del primo contratto aziendale dell’Ulss unica veneziana – evidenzia il direttore generale, Giuseppe Dal Ben – costituisce un passaggio di grande significato, direi un passaggio storico. Tenacemente abbiamo voluto il dialogo con il sindacato, e tenacemente lo abbiamo tenuto sempre aperto, e oggi poniamo un altro, fondamentale mattone nell’edificazione dell’azienda Ulss 3 Serenissima. Si tratta di un mattone particolarmente importante, una pietra angolare, perché il nuovo contratto riguarda i lavoratori, che sono il vero patrimonio dell’azienda. Ringrazio il sindacato, che pur ovviamente partendo da posizioni diverse, non ha mai perso di vista il più alto obiettivo comune e si è sempre posto al tavolo in termini costruttivi. E in un momento di grandi cambiamenti e di comprensibili criticità organizzative, non è cosa di poco conto”.