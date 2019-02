Martiri delle Foibe, a Jesolo inaugurato il monumento: «Insegnare il rispetto per chi non c’è più»

Il sindaco Zoggia: «Un’opera che racchiude in sé il dolore di quei fatti che hanno scritto un capitolo tragico della storia del nostro paese e del nostro popolo. È compito nostro, di noi uomini e donne delle istituzioni, insegnare il rispetto per chi non c’è più»