Food & Jazz - cena con concerto al laguna libre

"Da Laguna Libre crediamo che la cosa che più si addice al buon Cibo ed al buon Vino sia la buona Musica!

Per questo riproponiamo le serate Food&Jazz affiancando alla nostra cucina, talentuosi musicisti che si esibiranno con proposte musicali piacevoli e mai banali.



***Live Jazz Concert*** LISA GASTALDI - Piano and voice



Durante la cena l'accompagnamento musicale sarà curato dalla pianista e cantante Lisa Gastaldi che si esibirà in Folk song, improvvisazioni, frammenti di suite per pianoforte; cercherà di unirli in un unico filo: in un minimo comune denominatore.



Il palco, la sala e la cucina vi aspettano:

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE PER LA CENA dalle ore 19.00: Tel. 0412440031

Per i tavoli nella sala concerti maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.

Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 VE

Email: info@lagunalibre.it

Sito: lagunalibre.it".