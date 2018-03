Food&Jazz *Ophir* live al laguna libre

Food&Jazz

L’accompagnamento jazz a cena

L’accompagnamento musicale ad una buona cena al Lagunalibre deve essere speciale.

Così nasce l’idea di dare spazio a giovani talentuosi musicisti o musicisti affermati di esibirsi con proposte musicali originali, adatte ad accompagnare l'esperienza gastronomica, la convivialità della tavola e il piacere di stare insieme. Da Laguna Libre crediamo che la cosa che più si addice al buon Cibo ed al buon Vino sia la buona Musica! Per questo proponiamo le serate Food&Jazz affiancando alla nostra cucina, talentuosi musicisti che si esibiranno con repertori originali, improvvisati piacevoli e mai banali.



OPHIR

Jacopo Giacomoni (sax alto)

Marco Centasso (contrabbasso, effetti)

Raul Catalano (batteria e percussioni)



Ophir nel Vecchio Testamento era una regione particolarmente ricca di oro, argento, metalli ed animali, merce da dare in pegno al re d'Israele. I tre musicisti hanno considerato l'immagine della ricchezza per poterla rapportare alla loro idea dell'improvvisazione musicale. Il loro disco di debutto, Ophir, è stato pubblicato nel maggio del 2017 ed ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla critica. Il disco è stato presentato anche nel corso dell'importante rassegna estiva del Roccella Jazz Festival '17 (Roccella Jonica, Reggio Calabria).

Di strutture spezzate ed angolari si nutrono le composizioni originali del trio, che giocano sul contrasto forte tra tema principale e allungamento delle timbriche che sorreggono le parti libere.

_____

Il palco, la sala e la cucina vi aspettano:

>>Per i tavoli nella sala concerti maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE PER LA CENA dalle ore 19.00: Tel. 0412440031

Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 VE

Email: info@lagunalibre.it

Sito: lagunalibre.it