Food&Jazz *we three* live al laguna libre

Food&Jazz

L’accompagnamento jazz a cena

L’accompagnamento musicale ad una buona cena al Lagunalibre deve essere speciale.

Così nasce l’idea di dare spazio a giovani talentuosi musicisti o musicisti affermati di esibirsi con proposte musicali originali, adatte ad accompagnare l'esperienza gastronomica, la convivialità della tavola e il piacere di stare insieme. Da Laguna Libre crediamo che la cosa che più si addice al buon Cibo ed al buon Vino sia la buona Musica! Per questo proponiamo le serate Food&Jazz affiancando alla nostra cucina, talentuosi musicisti che si esibiranno con repertori originali, improvvisati piacevoli e mai banali.



WE THREE

Il trio è composto da:

Alberto Collodel (clarinetto basso / clarinetto)

Marco Centasso (contrabbasso/ basso elettrico)

Raul Catalano (batteria, percussioni)



Il trio nasce a Venezia nei primi mesi del 2016 dall'incontro di Alberto Collodel (Laboratorio Novamusica, Kongrosian, Zvuk) con Marco Centasso e Raul Catalano (Ophir).

Il repertorio dei We Three è il risultato dei diversi interessi ed esperienze dei musicisti: accanto ai classici standard jazz (Thelonious Monk, Ornette Coleman, Wayne Shorter) convivono brani originali in cui ritmiche funk e afro beat sfociano in momenti di libera improvvisazione e di ricerca sonora.

_____

Il palco, la sala e la cucina vi aspettano:

>>Per i tavoli nella sala concerti maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.



SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE PER LA CENA dalle ore 19.00: Tel. 0412440031

Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 VE

Email: info@lagunalibre.it

Sito: lagunalibre.it