Food&Live *Alberto Bettin* piano e voce

Food&Live

L’accompagnamento jazz a cena

L’accompagnamento musicale ad una buona cena al Lagunalibre deve essere speciale.

Così nasce l’idea di dare spazio a giovani talentuosi musicisti o musicisti affermati di esibirsi con proposte musicali originali, adatte ad accompagnare l'esperienza gastronomica, la convivialità della tavola e il piacere di stare insieme. Da Laguna Libre crediamo che la cosa che più si addice al buon Cibo ed al buon Vino sia la buona Musica! Per questo proponiamo le serate Food&Jazz affiancando alla nostra cucina, talentuosi musicisti che si esibiranno con repertori originali, improvvisati piacevoli e mai banali.

**ALBERTO BETTIN** piano e voce

All’età di tredici anni, già studente di pianoforte al Conservatorio di Venezia, inizia a scrivere canzoni. Si diploma con il massimo dei voti, otto anni dopo, mentre studia filosofia nell’ateneo della stessa città. Negli anni alterna la scrittura all’esplorazione del repertorio classico, pop e jazz. La canzone è, per lungo tempo, una stanza tutta per sé, privatissima.

L’approfondimento della linguistica e della letteratura lo convincono a elaborare un approccio personale alla parola in musica, che gli consente di fare tesoro delle esperienze dei suoi autori di riferimento (Conte, Fossati, Dalla, Battiato) senza per questo rinunciare a una voce e a una grammatica proprie.

Negli anni più recenti suona con l’ensemble Elettrofoscari, con i quali esplora differenti pratiche di scrittura e improvvisazione, grazie anche alla collaborazione con artisti quali Amir Elsaffar e Nicola Fazzini. Il collettivo si esibisce in alcune rassegne di livello quali Jazzfest (San Servolo), Gugennheim Happy Spritz, Venice Art Night (Venezia), Jazzesco, Sile Jazz (Treviso).

Il palco, la sala e la cucina vi aspettano:

>>Per i tavoli nella sala concerti maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.

Inizio dello spettacolo previsto per le 20.30

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE PER LA CENA dalle ore 19.00: Tel. 0412440031

Fondamenta di Cannaregio 969, 30121 VE

Email: info@lagunalibre.it

Sito: lagunalibre.it