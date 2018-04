Jesolo, una foresteria al distretto sanitario. "Più servizi per turisti a scapito dei residenti?"

Al distretto sanitario di Jesolo, accanto all’ospedale, stanno per iniziare i lavori per la realizzazione di una foresteria che ospiterà personale sanitario per il periodo della stagione estiva. Lo annuncia Fp-Cgil, che però avanza alcune perplessità sui piani dell'Ulss4. "Abbiamo chiesto spiegazioni alla direzione - riferisce Antonio Battistuzzo - E proposto che il progetto venisse discusso coinvolgendo tutti i soggetti interessati perché ci preoccupano le possibili conseguenze di questa ristrutturazione, cioè una forte riduzione degli spazi per gli altri servizi (consultorio familiare, neuropsichiatria infantile, disabilità adulta, cure primarie, servizio di assistenza domiciliare infermieristica, eccetera)" e il conseguente impoverimento delle attività degli operatori e della loro qualità.

"Inaccettabile che ci rimettano i residenti"

"Servizi già in sofferenza - continua - per le carenze di personale, il forte aumento di utenti, il dover essere presenti in più sedi del distretto e, da poco, l’inserimento dell’area di Cavallino-Treporti con un ulteriore bacino di utenti e relativo carico di lavoro". Secondo il sindacato, finora non sono arrivate risposte né dall'azienda sanitaria né dall'amministrazione."Sappiiamo - spiega - che la vocazione turistica e il potenziamento dei servizi sanitari sul litorale rappresentano l'obiettivo dell'Ulss 4 e quindi anche la creazione di una foresteria a Jesolo va in questa direzione, ma non è accettabile che a pagarne le conseguenze siano i residenti che ne usufruiscono tutto l'anno. Che si assumano decisioni di questa natura senza nemmeno coinvolgere chi ci lavora quotidianamente lo riteniamo un errore".