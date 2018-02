Reato di omicidio stradale: la Cgil organizza un corso per gli agenti della polizia locale

Tutto quello che c'è da sapere in ambito giuridico-normativo e psicologico sul nuovo reato dell'omicidio stradale. La Cgil con sede a Mestre, ha organizzato un corso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle polizie locali del Veneto. La formazione è promossa dalla Funzione Pubblica regionale, in collaborazione con l’Associazione Cerchio Blu che metterà a disposizione i propri professionisti, abilitati e in regola con le normative del settore.

Orari e modalità

Nei giorni 22 e 23 febbraio verranno trattate tematiche specifiche sia in ambito tecnico-giuridico, sia in ambito sociologico e psicologico. Il corso si terrà con orario 8,30 - 12,30 alla Cgil di Via Ca’ Marcello, 10. Ci si può iscrivere fino al 18 febbraio inviando sms o whatsapp al numero 335.7585335