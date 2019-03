Foscamun edizione 2019: la diplomazia internazionale entra al liceo

Tutto pronto per l'edizione 2019 di Foscamun, dal 22 al 24 marzo 2019 al Liceo Classico Marco Foscarini di Venezia, che ospiterà il progetto ufficialmente riconosciuto mediante patrocinio dalle Nazioni Unite (tramite Unesco).

Paesi

Un piano che si pone un ambizioso obiettivo: avvicinare e far familiarizzare giovani studenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché all’arte della diplomazia. Ad ogni studente/delegato verrà assegnato un Paese, di cui sarà il rappresentante all’interno di una commissione, nella quale si discuterà riguardo due argomenti prestabiliti. Durante il dibattito ogni delegato dovrà rappresentare la posizione reale della nazione assegnata; lo scopo è quello di produrre ipotetiche risoluzioni connesse ai problemi discussi. Quest’anno le delegazioni straniere proverranno da Messico, Stati Uniti, Marocco, Francia, Paesi Bassi, Austria e Germania, alle quali si aggiungeranno studenti del Liceo Oberdan di Trieste e dal Liceo Benedetti-Tommaseo di Venezia.

Tematiche

I dibattiti avverranno in 8 commissioni, che affronteranno 17 tematiche di estrema attualità e interesse, tra cui: lo sviluppo e l’utilizzo delle armi nucleari, la lotta alla contraffazione, il rientro obbligato degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi del 2015, l’inquinamento luminoso e della acque transfrontaliere, la tutela dei prigionieri e dei rifugiati, la promozione delle conoscenze scientifiche per un futuro sostenibile, strumenti per la prevenzione della violenza sulle donne. Una nuova commissione, UNWTO, discuterà di turismo sostenibile e di facilitazione nei viaggi per l’accrescimento economico. I dibattiti si svolgeranno in lingua inglese, ma anche in francese (nella commissione UNESCO) e spagnolo (per l’UNWTO), nel rigoroso rispetto dei protocolli adottati nel Palazzo di Vetro.

Delegazioni e ospiti

L’evento è interamente organizzato dagli studenti (coadiuvati da un gruppo di docenti supervisori) del Liceo Classico Marco Foscarini e rappresenta una realtà unica in Italia, dove progetti di questo genere vengono proposti quasi unicamente da atenei o istituti superiori privati. Oltre 300 studenti del Foscarini saranno coinvolti nel Foscamun 2019, in aggiunta alle delegazioni straniere (circa 65 persone) e ai numerosi ospiti, locali e non, che prenderanno parte a questo progetto. Le delegazioni straniere arriveranno a Venezia Lunedì 18 Marzo 2019, e avranno l’occasione di visitare la città seguendo un ricco programma storico-culturale in centro storico e in laguna, curato degli studenti del Liceo. Saranno inoltre presenti durante le giornate dell’evento numerosi rappresentanti di agenzie ufficiali delle Nazioni Unite, proveniente da vari uffici territoriali italiani e non, oltre a diverse autorità ed ospiti speciali italiani ed internazionali. Per eventuali e/o ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega di non esitare a contattarci a ​ public.relations@liceofoscarini.it