Scompare il manifesto dalla foto dell'inaugurazione della sede Fucsia

Prima c'era, ma nelle foto dell'inaugurazione della sede Fucsia di Murano il manifesto non si vede più. È lo striscione di Veneziamiofuturo Venicemyfuture, così si chiama una delle due pagine Facebook del Gruppo25Aprile. Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio, nella foto scattata lo si vede appeso al balcone che si affaccia immediatamente sopra il Punto Comune della civica Fucsia del sindaco Luigi Brugnaro. Il primo cittadino proprio ieri era a Murano per la donazione al Comune di Venezia, da parte della ditta Carlo Moretti, di una selezione di opere in vetro del valore stimato di 1.308.900 euro. Poi si è recato in calle del Convento e ha preso parte ai festeggiamenti. Nelle foto dei momenti di intrattenimento, postate poi sulla pagina social del sindaco, lo striscione appare coperto da una macchia nera.

Nella realtà, come hanno spiegato i proprietari dell'immobile dal cui balcone è stato calato lo striscione Venicemyfuture, il manifesto non è stato manomesso, come potrebbe sembrare, è sempre rimasto appeso nella stessa identica condizione. Solo che è stato fatto sparire nella foto dell'inaugurazione postata sulla pagina Facebook di Luigi Brugnaro attraverso un ritocco. Ecco la foto:

«La risata del giorno: "Le buone idee non hanno colore" ma la censura non tollera altri colori che non siano il fucsia? - Il commento di Marco Gasparinetti, portavoce del Gruppo - Lo striscione di Veneziamiofuturo (verde e azzurro, i colori della Laguna) cancellato sulla pagina ufficiale del sindaco. Magia nera o photoshop? Chi segue la pagina del sindaco certe cose non deve vederle. Si vede che è un pubblico impressionabile».