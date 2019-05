Frammenti di ossa a terra nel cimitero: analisi per accertarne la provenienza

Frammenti di ossa nel ghiaino del cimitero: sono stati trovati martedì dal personale di Veritas in area 1S del camposanto di Marghera.

Le analisi

Erano appoggiate a terra e perfettamente asciutte, nonostante il campo fosse stato scavato la scorsa settimana e le forti piogge in corso, fa sapere Veritas in una nota. Il personale dell'azienda ha preso in custodia i resti e nei prossimi giorni saranno analizzati per capire se si tratta di ossa umane o di qualche animale, cosa non infrequente.