Pieno di carburante nell'area di servizio, poi via senza pagare: camionisti scrocconi in fuga

Hanno trovato il modo di fare rifornimento di carburante senza pagare. Con un sistema semplice: vanno alla pompa del distributore self-service, fanno il pieno di gasolio e poi se ne vanno senza passare dalla cassa. E' successo, come riporta La Nuova Venezia, in due distinte occasioni, entrambe nell'area di servizio di Fratta Sud, lungo la A4, nel territorio di Fossalta di Portogruaro. Gli scrocconi sarebbero due autisti alla guida di altrettanti camion con targa bulgara, i quali si sarebbero allontanati lasciando in sospeso conti da oltre cento euro ciascuno: al termine del rifornimento sarebbero risaliti velocemente nella cabina di guida, premendo sull'acceleratore e fuggendo prima che gli addetti riuscissero a intervenire.

Indagini

Due episodi separati, come detto, avvenuti a un paio di giorni l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo fine settimana. Il gestore dell'area di servizio ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine, cui spetta il compito di individuare i responsabili. Per questi ultimi l'accusa è di insolvenza fraudolenta. Quasi certamente i mezzi pesanti hanno lasciato l'Italia, ma dovrebbe comunque essere possibile rintracciarli tramite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, non solo quelle del distributore ma anche quelle di Autovie Venete. Di certo un motivo di preoccupazione in più per i benzinai, che devono fare i conti con la possibilità di essere fregati da questo genere di "furbi".