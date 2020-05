Le foto delle Frecce Tricolori a Venezia il 29 maggio

Venerdì 29 maggio le Frecce Tricolori hanno volato sopra Venezia, tappa del tour nazionale della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Arrivate da sud, le Frecce hanno sorvolato piazza San Marco e tutto il centro storico con la loro scia tricolore, in un effetto visivo straordinario. Così, in una città ancora vuota di turisti, sono stati solo i veneziani a godere di questo spettacolo. Solo quelli più attenti, però: le Frecce sono passate con più di un'ora di anticipo rispetto all'orario programmato.

Ecco le foto di Marco Contessa