Frecce Tricolori al Salone Nautico, possibili ritardi dei voli da e per Venezia

Il sorvolo della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori è previsto per la tarda mattinata di domani, attorno alle 12, a conclusione della cerimonia ufficiale di inaugurazione del Salone Nautico di Venezia . Per l'occasione, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) informa che i voli da e per lo scalo Marco Polo potrebbero subire dei lievi ritardi, proprio in concomitanza con il passaggio sui cieli lagunari delle frecce.

I ritardi dovrebbero essere comunque contenuti, e i disagi per l'utenza minima.

