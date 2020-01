Gli studenti protestano per il freddo nelle aule

Gli studenti veneziani si stanno mobilitando dopo che, nella mattinata di lunedì 13 gennaio, sono stati costretti a seguire le lezioni scolastiche al freddo: in almeno tre istituti della città (il Benedetti-Tommaseo e l'Algarotti-Sarpi di Venezia, oltre al Morin di Mestre) si sarebbe verificato un guasto agli impianti per cui il riscaldamento non è entrato in funzione. «Diverse centinaia di studenti si sono trovati al freddo - riferisce una rappresentante del Morin -. Al nostro ingresso i termosifoni non funzionavano e il problema è stato risolto solo più avanti nella mattinata, quando sono intervenuti i tecnici allertati dalle sciole stesse. Il problema è che le lezioni si sono tenute lo stesso, poiché ci è voluto tempo perché le scuole si riscaldassero». Secondo il Coordinamento Studenti Medi, tra Venezia e terraferma sarebbero stati almeno 2 mila gli studenti costretti «in classe con temperature polari a causa del mal funzionamento delle caldaie, andate in blocco a causa del freddo di questa notte».

Investire negli edifici scolastici

Non è la prima volta. «Succede ogni anno, al rientro dalle vacanze invernali - dicono i ragazzi -. Non sappiamo se sia un problema di manutenzione, o se gli impianti siano troppo vecchi. Fatto sta che ogni volta siamo presi alla sprovvista». La protesta, quindi, vuole riportare l'attenzione sulla necessità di investire maggiormente negli edifici scolastici e nella loro manutenzione, a garanzia del benessere di chi li frequenta. Gli studenti si sono dati appuntamento alle 15.30 negli uffici regionali scolastici di via Forte Marghera e hanno discusso di questo e di altri temi collegati. «Quest’anno ci ritroviamo di nuovo a dover denunciare come gli scarsissimi finanziamenti all’edilizia scolastica portino a problemi nella vita quotidiana degli studenti e delle studentesse - scrive il coordinamento - . Sono problemi ciclici, prevedibili e quindi evitabili. Vogliamo più investimenti e maggiore manutenzione subito».