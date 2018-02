Freddo weekend di Carnevale: calano le temperature, sabato di nuovo pioggia

Probabili precipitazioni ancora per diverse ore a Venezia e provincia, almeno fino alla mattina di domenica (con una tregua sabato pomeriggio). Ma a complicare la situazione a chi intende muoversi, magari per partecipare al Carnevale, ci sono le temperature in diminuzione: fenomeno già in atto dal pomeriggio di venerdì, accompagnato anche da temporanei rinforzi dei venti da nord-est sulla pianura.

Sabato freddo e pioggia la mattina

Per sabato 3 febbraio il bollettino Arpa del Veneto parla di cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con tendenza alla diminuzione della nuvolosità nel corso del pomeriggio, a partire dalle zone montane e dalla pianura occidentale. Alta probabilità di precipitazioni diffuse (75-100%), a tratti nevose, anche sulla pianura, fino al mattino. Poi la probabilità è in diminuzione fino a risultare molto bassa nelle ultime ore della giornata. Qualche rovescio localmente in mattinata potrà portare un po' di neve o neve mista a pioggia anche in pianura, specie sulle zone meridionali e costiere. Temperature, ancora in calo, con minime raggiunte a fine giornata, quando i valori potranno scendere sotto zero localmente anche in pianura.

Domenica migliora

Per domenica 4 il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso nelle ore pomeridiane. Possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Le precipitazioni sono in prevalenza assenti: solo dal pomeriggio ci sarà una probabilità bassa (5-25%) di deboli locali piogge. Minime ulteriormente in calo, con gelate diffuse anche in pianura; massime stazionarie.