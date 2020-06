Frode sull'Iva: scoperto un commercio illegale di auto dalla Germania

Gli investigatori della polizia stradale di Treviso hanno eseguito ieri una serie di perquisizioni e sequestri all'interno di abitazioni, studi di pratiche auto e concessionarie, tutti riconducibili ad un unico gruppo criminale. A capo del gruppo, secondo le indagini, ci sarebbero C.M., veneziano di 56 anni, residente nel Trevigiano e noto nel mondo del commercio di veicoli, e una donna 43enne di nazionalità romena, C.E., residente da anni in Italia e operante nello stesso settore.

I due avrebbero messo in atto una "frode carosello", acquistando macchine di valore in Germania e rivendendole in Italia evadendo l'imposta Iva. Attraverso due autorivendite della provincia di Treviso e una fitta rete di collaboratori (12 le persone in tutto indagate), avrebbero comprato una sessantina di macchine, tra cui Porsche, Maserati, Jaguar, Mercedes, Bmw, Audi, Alfa Romeo, per un valore di circa 2 milioni di euro; dopodiché le facevano immatricolare nel nostro Paese mediante false fatture e autocertificazioni presentate alle motorizzazioni civili a nome dei clienti finali, i quali risultavano aver acquistato i veicoli in qualità di acquirenti privati, omettendo il passaggio dalle autorivendite italiane importatrici reali.

Questo sistema avrebbe consentito al gruppo di non assolvere il dovuto versamento dell'Iva sulle transazioni, ricaricandole successivamente, traendone un ulteriore ingiusto profitto, sulle fatture di vendita che venivano consegnate agli acquirenti finali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'articolo originale e completo su TrevisoToday