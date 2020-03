Fruttivendolo vende le mascherine ai clienti: multa di 5mila euro

Il titolare di un ortofrutta di Dolo è stato multato con una sanzione di 5mila euro per aver messo in vendita, in negozio, mascherine per proteggeri dal Coronavirus al prezzo di due euro ciascuna. Non trattandosi di prodotti alimentari, non aveva alcun permesso per la vendita dei dispositivi di protezione.

I carabinieri lo hanno scoperto lunedì, durante i controlli che avvengono quotidianamente in tutto il territorio finalizzati soprattutto a far rispettare i limiti sugli spostamenti imposti dall'ultimo decreto. Dalle verifiche fatte in un ortofrutta, è emerso che il titolare aveva vietato l'accesso ai clienti sprovvisti di mascherina, approfittandone per proporre l'acquisto al prezzo di due euro.

Le mascherine che aveva, 34, sono state sequestrate, così come la somma di 16 euro, pari a quelle che aveva già venduto. A Venezia, invece, tra Campo Manin e San Polo, i carabinieri hanno denunciato alcuni cittadini sorpresi lontano dealle loro abitazioni. Altri sono stati denunciati in tutta la provincia.