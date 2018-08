Fuga in massa dei venditori abusivi, anziano travolto e ferito a Bibione

Alla vista degli uomini in divisa è scattato un fuggi fuggi nel tentativo di scampare ai controlli. È successo ieri mattina al terminal bus di Bibione, dove gli agenti della polizia locale erano in attesa dell'arrivo di una corriera nota per essere utilizzata dai venditori provenienti da Latisana. L'intenzione era di procedere a controlli sui documenti di soggiorno e contrastare il commercio abusivo. Le cose sono andate in modo diverso: un gruppo di circa dieci venditori, vedendo le auto della polizia locale, ha forzato la porta dell’autobus e si è dileguato tra i tanti passeggeri presenti in quel momento alla stazione. Nella fuga uno di loro ha travolto un anziano di 77 anni, residente a San Giorgio al Tagliamento, procurandogli un ferita alla testa che guarirà in 10 giorni.

Le ricerche

A terra e all’interno dell’autobus è stata abbandonata dai fuggitivi la merce destinata alla vendita (30 borse e 20 portafogli), tutta posta sotto sequestro dagli agenti della polizia locale. Subito sono iniziate le ricerche per individuare il gruppo, agevolate anche dalle telecamere installate in zona: tramite le immagini, infatti è stato possibile rintracciare colui che aveva colpito l'anziano. L'uomo, spiega il comandante della polizia locale del Distretto Veneto Est, Andrea Gallo "è stato individuato dagli agenti in borghese del nucleo di polizia giudiziaria e trasportato in comando. Per lui, D.M., senegalese di 29 anni domiciliato a Mestre, sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso, mentre per le lesioni attendiamo la querela dell’anziano". Lo stesso, contattato dal dirigente Gallo nella tarda serrata anche per ricevere solidarietà da parte del Comando e dell’amministrazione, ha espresso la volontà di perseguire legalmente chi gli ha procurato le ferite".