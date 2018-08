Fuga di gas in una palazzina in centro a Caorle: chiusi tutti i contatori degli appartamenti

Una fuga di gas è stata segnalata dagli inquilini del residence Mercurio, a Caorle, intorno alle 16 di giovedì pomeriggio. La palazzina si trova in via Mantova 7, dove sono accorsi i vigili del fuoco per verificare la situazione. La perdita è stata rilevata in più punti della rete, perciò i pompieri, d'accordo con l'azienda erogatrice del servizio, hanno deciso di chiudere tutti i contatori, vietando l'utilizzo della fornitura fino a verifiche completate e all'accertamento dell'assenza di pericolo.

Utilizzo delle abitazioni

Gli appartamenti del residence, che si trova in centro, non sono stati evacuati. Gli inquilini possono restare nelle loro abitazioni, ma non potranno, al momento, utilizzare il gas. Nessuna certezza sulle causa della fuga. Potrebbero essere stati praticati dei fori, nel corso di lavori edilizi, che avrebbero interessato le condotte in questione, ma al momento si tratta di ipotesi da verificare.