Fuga di gas a Cannaregio: sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici

L'allerta è scattata alle 7.10 alla centrale operativa dei vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente a Cannaregio, a pochi passi dal ponte delle Guglie, per una perdita di gas. I pompieri hanno messo in atto la procedura standard, evacuando gli edifici e mettendo in sicurezza la zona. Sul posto anche la polizia municipale, cui è spettato il compito di gestire il traffico pedonale, e i tecnici di Italgas, al lavoro per individuare la perdita e riparare la rottura.

Lunghe operazioni

Le operazioni si sono prolungate nelle ore successive. Una volta bloccata la fuoriuscita sono iniziati i lavori per accertare il punto esatto in cui si è verificato il guasto. È stato interdetto l'accesso ad un bar e un'edicola situati sulla fondamenta di Cannaregio, a pochi metri dal ponte. La situazione comunque appare sotto controllo.