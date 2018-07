La valvola del bombolone interrato è difettata, fuga di gas nella notte a Portogruaro

Fuga di gas nella notte in un'abitazione a Portogruaro. Attorno alle 4 di mercoledì mattina i vigili del fuoco e i carabinieri locali si sono portati al civico 4 di via Carbonari a seguito dell'allarme lanciato da uno dei residenti, svegliatosi per il rumore della pressione del Gpl che fuoriusciva dalla bombola, oltre che per l'odore acre che penetrava dentro alle mura domestiche.

Locali evacuati e bonifica

A seguito dei controlli del caso, è emerso come il gpl stesse uscendo in grandi quantità a causa di un difetto di funzionamento di una valvola del bombolone interrato. Vista la vicinanza della cisterna a due unità abitative, i militari dell'Arma hanno evacuato i locali per garantire la sicurezza dei propri occupanti (4 le persone in totale), mentre ai vigili del fuoco è spettato il compito di bonificare e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 8, fortunatamente senza danni per cose o persone.