Fuga di gas in un condominio a Spinea, avaria in un appartamento

L'odore percepito nell'aria, acre, è stato un segnale inequivocabile. Preoccupazione nella prima serata di mercoledì a Spinea, in un palazzo di via Baseggio per una fuga di gas. Attorno alle 19.30, due mezzi dei vigili del fuoco, un'autobotte e un'autoscala, sono intervenuti sul posto per le operazioni di soccorso. Come da protocollo, il primo step è stato quello di evacuare l'intero condomonio, poi si è proceduto con la ricerca della falla, a gas e corrente elettrica disattivati. A supporto dei pompieri sono intervenuti anche i carabinieri locali e gli operatori della Rete Gas.

Avaria in un appartamento

Dopo un paio d'ore, gli operatori hanno individuato un'avaria all'interno di un appartamento, dal quale si sarebbe scaturita la fuoriuscita di gas. Le operazioni sono durate circa due ore e mezza: verso le 22.10 i vigili del fuoco hanno infatti dato il via libera alle famiglie di rientrare nei propri appartamenti.