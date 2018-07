Cantiere al Tronchetto: macchinario danneggia la condotta del gas, traffico deviato

Un'impresa impegnata in alcuni lavori alla rete fognaria dell'isola del Tronchetto a Venezia ha inavvertitamente danneggiato nel pomeriggio una condotta della rete Italgas. Immediatamente - informa Italgas in una nota - sono scattate le procedure di emergenza con la polizia locale che ha deviato il traffico e i vigili del fuoco che hanno coadiuvato i tecnici che hanno messo in sicurezza la condotta bloccando la fuoriuscita di gas. Al momento, grazie alla rete interconnessa, le utenze fuori servizio sono solo una decina, per lo più uffici. L'intervento di riparazione inizierà al più presto in modo da riattivare la normale fornitura nel più breve tempo possibile.