Odore acre nell'aria, fuga di gas in via Alfieri a Spinea: vigili del fuoco sul posto

L'intervento è scattato nel pomeriggio di sabato in via Alfieri a Spinea, l'odore acre che proveniva dalla sede stradale indicava chiaramente una fuga di gas. Immediato l'arrivo sul posto, dopo le segnalazioni dei cittadini, di due squadre dei vigili del fuoco, il cui compito primario è stato quello di mettere in sicurezza la zona, allontanando i passanti e bloccando la circolazione dei veicoli con il nastro rosso e bianco di ordinanza.

Tecnici e vigili del fuoco a lavoro

I tecnici dell'Italgas sono ora al lavoro per capire dove stia la perdita, la probabilità è che provenga da un tubo del gas interrato nella sede stradale. A quanto si apprende dai pompieri, non è stato necessario evacuare alcun edificio nel circondario.