Piccola fuga di gas a Spinea: intervengono i vigili del fuoco. Sopralluogo del sindaco

La segnalazione è giunta ai vigili del fuoco verso le 10.40 di domenica: nel circondario i residenti hanno percepito distintamente odore di gas, richiedendo l'intervento degli operatori di soccorso. Preoccupazione a Spinea, in corrispondenza di via Matteotti: sul posto si sono portate almeno due squadre dei pompieri, tra cui una dal Comando di Mestre e una di Mirano, oltre che, in ausilio, un'autobotte.

Fuga di piccole dimensioni

La fuga di gas è stata effettivamente accertata, ma sarebbe di dimensioni piuttosto limitate. E' stato chiesto l'intervento anche della società che gestisce la rete del gas a Spinea. Per un sopralluogo si è portato pure il sindaco del paese veneziano, Silvano Checchin. Le operazioni sono continuate (come si può vedere dalle immagini) aprendo un tratto di strada per raggiungere il punto della perdita.