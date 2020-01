Fuga dalla pattuglia e false generalità ai poliziotti: denunciato

Un trentenne di Dolo è stato bloccato dalla polizia la notte scorsa, denunciato e multato. Erano le tre e mezza e l'uomo stava guidando una Renault Megane per le vie di Treviso, con a bordo anche una ragazza. Vedendo una pattuglia ha sterzato all'improvviso, dirigendosi verso il centro della città ed evitando momentaneamente i controlli; poco dopo, però, è stato intercettato da un'altra pattuglia che era stata allertata dalla prima.

Alla richiesta di esibire i documenti ha risposto di non averli e ha dichiarato a voce la propria identità. Le verifiche sulla banca dati, però, hanno mostrato che non era chi diceva di essere, quindi i poliziotti lo hanno portato in questura per delle verifiche più approfondite. Così è saltato fuori che il documento d'identità del dolese ce l'aveva la passeggera, una trentenne trevigiana, che l'aveva nascosto in una tasca interna del giubbotto. A quel punto entrambi sono stati denunciati per concorso in false attestazioni a pubblico ufficiale; l’uomo, inoltre, sanzionato per guida senza patente e altre violazioni al codice della strada, per un totale di 5.370 euro. La notizia è riportata su TrevisoToday.