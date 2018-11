Uno dei ladri di Palazzo Ducale è fuggito poco dopo l'arresto

Avrebbe aggredito un agente della polizia croata, buttandolo a terra e riuscendo a guadagnarsi la fuga poche ore dopo l'arresto. Così Dragan Mladenovic, serbo di 54 anni, uno dei presunti autori del furto di gioielli a Palazzo Ducale, è di nuovo latitante e si nasconde probabilmente nel suo Paese di origine.

Arresto e fuga

L'uomo sarebbe scappato giovedì 8 novembre, verso le 16, mentre si trovava ancora alla stazione di polizia al valico di Tovarnik, al confine tra Croazia e Serbia. Nello stesso punto in cui alcune ore prima era stato catturato perché gravemente indiziato di appartenere alla banda del clamoroso colpo messo a segno il 3 gennaio scorso a Venezia. Diventano due, quindi, le persone ricercate per il furto; altre quattro, tutte di nazionalità croata, si trovano in carcere.