Quercia di 700 anni centrata da un fulmine, va a fuoco il tronco cavo: pompieri al lavoro

Un fulmine ha colpito in pieno sabato mattina la farnia secolare di Villanova Sant’Antonio, a Fossalta di Portogruaro, una quercia di 700 anni, tra le più grandi d'Italia. La pianta è andata in fiamme internamente, sul tronco cavo, e questo ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco sul posto per lo spegnimento del rogo.

Camion disostruzioni

Il fulmine si è scaricato sull'albero poco prima delle ore 8.30. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno utilizzato una sonda ad alta pressione di un camion di disostruzioni, messa adisposizione di una ditta privata, per arrivare al focolaio principale, non raggiungibile con le attrezzature ordinarie.

Sul posto il sindaco e l’agronomo, Andrea Maroè, responsabile per il Friuli Venezia Giulia delle piante monumentali. La farnia protetta dal Mipaaf (Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali) si presume abbia tra i 500 e i 700 anni. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della pianta sono terminate dopo circa tre ore.