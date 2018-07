Cronaca Santa Croce / Piazzale Roma

Fumo dal motore di un bus Actv a Piazzale Roma: il mezzo trasportato in deposito

È accaduto sabato in tarda mattinata. L'autobus ha attirato l'attenzione anche per il forte odore emanato. Sul posto la Municipale, a bordo del veicolo non c'erano passeggeri